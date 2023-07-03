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В Новосибирской области из лагеря пропали двое детей

В Новосибирской области из летнего лагеря пропали двое детей
Фото: Алена Кардаш / ТАСС
Фото: Алена Кардаш / ТАСС

В Новосибирской области из летнего лагеря ушли двое детей, сообщил глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве области, передает NGS.ru.

Орлов отметил, что несовершеннолетние самостоятельно в ночное время покинули оздоровительный лагерь, который находится в Новосибирском районе.

В МЧС сообщили изданию, что из лагеря пропали две девочки. Одной из них 17 лет, другой — 14. Они состоят на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и уже неоднократно покидали место жительства ранее, отметили в МЧС.

В конце июня в Амурской области в лесу пропал мальчик. О помощи попросил отец ребенка. Они вместе ушли на охоту, в районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся. Ребенка нашли живым. МЧС сообщало, что в поисках были задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Теги
Новосибирская область летний лагерь
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