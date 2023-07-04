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Милашину и Немова после избиения переведут из Чечни в больницу Беслана

«Команда против пыток»: Милашину и Немова после нападения в Чечне перевезут в Беслан
Александр Немов и Елена Милашина садятся в машину скорой помощи
Александр Немов и Елена Милашина садятся в машину скорой помощи (Фото: no_torture / Telegram)

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова после нападения в Чечне отвезут на машине скорой помощи в больницу в Беслане (Северная Осетия), сообщается в телеграм-канале «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался).

Пострадавших будет сопровождать уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Такое распоряжение, как сообщили в правозащитной организации, дал лично глава Чечни Рамзан Кадыров после телефонного разговора с омбудсменом Татьяной Москальковой. РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства республики.

Нападение на Милашину и Немова произошло утром 4 июля, когда те прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. По словам Немова, по дороге из аэропорта автомобиль заблокировали три машины с вооруженными лицами, которые избили их, угрожали оружием, отобрали и разгромили всю технику и требовали, чтобы журналистка и адвокат уезжали из Чечни.

Обоих доставили в местную больницу. В республиканской клинической больнице скорой помощи им. Ханбиева РБК сообщили, что они уже «ушли домой» и продолжат лечение амбулаторно.

При этом «Новая газета» сообщила, что у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сломаны пальцы рук. Руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец опубликовал в телеграм-канале фото журналистки: у нее обрита голова, лицо в зеленке, обе руки в гипсе. У Немова — ножевое ранение, он «сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается», рассказал Бабинец.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона из-за нападения на журналистку и адвоката.

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