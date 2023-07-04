В СПЧ пообещали помочь журналистке Милашиной после нападения в Чечне

Фадеев: СПЧ и Союз журналистов могут помочь журналистке Милашиной после избиения в Чечне

Елена Милашина (Фото: no_torture / Telegram)

Совет по правам человека и Союз журналистов России готовы помочь журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых напали в Чечне, сообщил РБК председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Мы следим за ситуацией. К этому подключился Союз журналистов России, член совета Соловьев, и пытаемся сейчас получить информацию, чтобы, если эта информация верна, каким-то образом помочь коллегам», — сказал Фадеев.

Утром 4 июля Милашина и Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. По словам Немова, по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Нападавшие избили журналистку и адвоката, угрожали им оружием, отобрали и разгромили всю технику и требовали, чтобы Милашина и Немов уезжали из Чечни.

У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у нее сломаны пальцы рук, сообщила «Новая газета». Руководитель правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец опубликовал в телеграм-канале фото Милашиной, у нее обрита голова, лицо в зеленке, обе руки в гипсе. У Немова — ножевое ранение, он «сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается», рассказал Бабинец.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона из-за нападения на журналистку и адвоката. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение неприемлемым.