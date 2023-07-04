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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех областях на Украине

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Также сирены тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Первые сигналы были слышны в 8:13 мск.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины осени 2022 года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

Утром 4 июля в Новой Москве и Московской области произошла атака беспилотников. Сообщалось, что были сбиты два дрона в районе села Валуево в Новой Москве, один — в районе Кубинки в Одинцовском районе, еще один — в Калужской области. Около 5:00 мск московский аэропорт Внуково начал задерживать рейсы, в 8:00 ограничения сняли. Позже Минобороны уточнило, что в атаке были задействованы пять украинских беспилотников.

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