В Омске 16-летний мальчик погиб от удара током при попытке починить компьютер

Подросток в Омске погиб при попытке самостоятельно починить компьютер

Фото: СК России по Омской области

16-летний мальчик из Омска умер от удара тока при попытке самостоятельно починить компьютер, сообщило управление Следственного комитета по Омской области.

По данным ведомства, подросток не отключил устройство от источника питания, произошло короткое замыкание. Его тело обнаружила мать 22 июня, уточнили в прокуратуре.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Ленинского округа взяла ход расследования на контроль.