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Подросток в Омске погиб при попытке самостоятельно починить компьютер
В Омске 16-летний мальчик погиб от удара током при попытке починить компьютер
16-летний мальчик из Омска умер от удара тока при попытке самостоятельно починить компьютер, сообщило управление Следственного комитета по Омской области.
По данным ведомства, подросток не отключил устройство от источника питания, произошло короткое замыкание. Его тело обнаружила мать 22 июня, уточнили в прокуратуре.
СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Ленинского округа взяла ход расследования на контроль.