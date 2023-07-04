Мать показавшей сигнал SOS девочки решила подать иск к передаче «Первого»

Корреспонденты программы «Мужское/Женское» на «Первом канале», в эфире которой восьмилетняя Вероника показала международный сигнал о помощи при домашнем насилии, специально попросили девочку сделать это, чтобы переснять дубль, если ребенок начнет запинаться. Об этом заявила мать Вероники Кристина Боржова в интервью изданию «День во Владимире».

Женщина обвинила корреспондентов программы в попытке «нажиться» на своей семье и пообещала подать в суд на них вместе с телеведущими.

«Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими Первого канала понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест если она начнет запинаться, чтобы переснять заново», — заявила она.

Днем 21 июня в эфире «Первого канала» показали выпуск программы «Мужское/Женское», в котором рассказывалось о ссоре бывших супругов: москвич Карен Тунян пожаловался, что мать его четырехлетней дочери Миланы Кристина не дает ему видеться с ребенком. У Кристины есть старшая дочь от предыдущих отношений, восьмилетняя Вероника. В программе показали фрагмент видеоролика, где девочка подала сигнал SOS, рассказывая об отношениях в семье.

«Нам с мамой, сестрой живется очень дружно, особенно я очень-очень-очень-очень сильно маму люблю, я ей за все, за все, за все благодарна. Я очень-очень сильно ее люблю», — сказала девочка, показывая из-за спины сестры сигнал о помощи.

После выхода программы в эфир уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поинтересовалась, почему члены съемочной группы никуда об этом не сообщили. «Это оставление ребенка в опасности. Почему оператор «Первого канала» не обратился с заявлением, что этому ребенку нужна помощь? Если оператор видит жест SOS, почему он немедленно не реагирует?» — заявила она. Ярославская пообещала, что ситуацию в семье девочки проверят органы опеки.