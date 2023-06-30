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Восьмилетняя девочка подала сигнал о помощи в эфире «Первого канала»

Омбудсмен Ярославская: опека проверит ситуацию с девочкой, подавшей сигнал SOS в телеэфире
Ольга Ярославская
Ольга Ярославская (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Опека проверит ситуацию в семье девочки, которая в эфире «Первого канала» показала международный сигнал о помощи при домашнем насилии: прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула четыре других пальца. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Сюжет вошел в программу «Мужское и женское» от 21 июня и был посвящен ссоре бывших супругов: москвич Карен Тунян пожаловался, что мать его четырехлетней дочери Миланы Кристина не дает ему видеться с ребенком. У Кристины есть старшая дочь от предыдущих отношений, восьмилетняя Вероника. Именно она в программе подала сигнал, когда рассказывала об отношениях в семье.

«Нам с мамой, сестрой живется очень дружно, особенно я очень-очень-очень-очень сильно маму люблю, я ей за все, за все, за все благодарна. Я очень-очень сильно ее люблю», — сказала девочка, показывая из-за спины сестры сигнал о помощи.

Детский омбудсмен после выхода в эфир программы поинтересовалась, почему члены съемочной группы никуда об этом не сообщили. «Это оставление ребенка в опасности. Почему оператор «Первого канала» не обратился с заявлением, что этому ребенку нужна помощь? Если оператор видит жест SOS, почему он немедленно не реагирует?» — заявила детский омбудсмен.

Член СПЧ Александр Брод сообщил РБК, что поговорил с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой, а та посоветовала ему обратиться к Ярославской. «Ситуация мне показалась весьма необычной — на камеру была показана благополучная картинка, мир и покой в семье. Но поскольку девочка показывала этот международный жест, свидетельствующий о насилии, о неблагополучной ситуации, то, конечно, проблема требует изучения, вмешательства», — сказал он.

Герой программы Карен Тунян узнал, что девочка подала сигнал о помощи, из интернета, а сразу внимание на это не обратил, пишет «Осторожно Москва». «Я могу объяснить, что девочка имела в виду: когда показывали вырезки из конфликта, там показали не все, есть видео, как мать ребенка открыто отшвыривает ее, ведет себя истерично, дети просто запуганы, я не исключаю, что мать агрессивна и наказывает детей физически», — предположил он. По словам Карена, после огласки прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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Мать детей, в свою очередь, обвиняла бывшего партнера в том, что он «не ведает вообще, что творит», набрасывается на нее, а один раз хотел ударить ее, но промахнулся и вместо этого ударил Милану по голове. Тунян заявил, что мать сама нанесла травму ребенку.

Теги
СПЧ детский омбудсмен сигнал Первый канал Дети домашнее насилие новости
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