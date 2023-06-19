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США осудили решение Израиля построить новое жилье на Западном берегу

Госдеп США выступил против решения Израиля построить новое жилье на Западном берегу
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в Госдепе.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением правительства Израиля продвинуться в планировании более 4 тыс. единиц жилья на Западном берегу», — говорится в сообщении департамента.

В США также выразили обеспокоенность сообщениями об изменениях в израильской системе управления поселениями, предполагающими ускорение планирования поселений. «Соединенные Штаты выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру», — заявили в Госдепе, призвав Тель-Авив «вернуться к диалогу, направленному на деэскалацию».

Накануне правительство Израиля приняло резолюцию, позволяющую значительно ускорить процесс утверждения новых строек в израильских поселениях на Западном берегу Иордана. Как пишет Axios, она ограничивает контроль премьер-министра и министра обороны над утверждением планов строительства в поселениях, снижая возможности США и других стран «оказывать давление на правительство, чтобы оно отказалось от таких планов».

Согласно резолюции, полномочия по утверждению планов строительства переходят от министра обороны Йоава Галланта к министру финансов Бецалелю Смотричу. Утверждать планы строительства нужно будет только на начальном этапе планирования и на последнем, когда объявляются тендеры для подрядчиков. До этого решения процесс согласования включал четыре-пять этапов.

Смотрич объявил, что правительственный комитет проведет заседание 19 июня, чтобы утвердить строительство около 4,5 тыс. новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу. The Times of Israel отмечает, что это «осложнит усилия по становлению соседнего жизнеспособного палестинского государства».

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Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а затем начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строительство своих поселений на Западном берегу реки Иордан. Однако Тель-Авив отказался выполнять резолюцию. В 2017 году Израиль спустя 25 лет возобновил строительство поселений.

Теги
Госдепартамент США Израиль Западный берег реки Иордан
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