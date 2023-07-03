Пенсионерку на Кубани задержали по делу о заказном убийстве полицейского

Video

Пенсионерку из Краснодара подозревают в организации приготовления к убийству сотрудника полиции, об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным следователей, 81-летняя женщина испытывала личную неприязнь к оперуполномоченному уголовного розыска по Краснодару. Она стала просить своих ранее судимых знакомых помочь ей убить его, в связи с чем попала в поле зрения правоохранительных органов. Один из сотрудников полиции и еще несколько подставных лиц «согласились» совершить убийство, за которое подозреваемая пообещала передать 1 млн руб. в качестве вознаграждения.

Она сообщила «исполнителям» адрес места жительства оперуполномоченного и поручила группе убить полицейского в районе его дома. 5 мая пенсионерке продемонстрировали фотографии, на которых была запечатлена инсценировка убийства, однако она решила лично убедиться в том, что потерпевший был убит. В частности, женщина убедилась, что он не выходит на работу, после чего передала «исполнителям» часть оговоренной суммы — 25 тыс. руб. После этого ее задержали, а затем и арестовали.

В отношении пенсионерки возбуждены также уголовные дела по ч. 3 ст. 33 (организация подстрекательства и пособничества к преступлению), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство по найму), ст. 119 (угроза убийством) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК, поскольку ранее она угрожала обрезом ружья врачу скорой помощи, а по месту ее жительства были обнаружены и изъяты боеприпасы и само оружие.