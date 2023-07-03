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На Украине арестовали депутата партии Порошенко по делу о мошенничестве

Суд во Львове арестовал обвиняемого в мошенничестве депутата Алексеева от партии Порошенко
Сергей Алексеев
Сергей Алексеев (Фото: deputy.alekseev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Лычаковский районный суд Львова арестовал народного депутата Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Сергея Алексеева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал «Суспiльне» со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста с возможностью освобождения под залог в размере 2,264 млн грн (около $60 тыс.). Алексеев уточнил, что заседание закончилось поздно, поэтому залог за него внесут на следующий день. Пока депутата перевезли в СИЗО.

Как уточняет телеканал, Алексеев, по версии обвинения, за $50 тыс. обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции. Перед слушанием депутат заявил, что его подставил знакомый. «Использовали человека, которого должны были экстрадировать в Германию, он был фактически заложником ситуации: либо ты поедешь в Германию и получишь там 15 лет, либо совершишь провокацию, подставу. Не было никакого мошенничества, никого не обманывали. Это была оплата услуг адвокатов, которые два года работали над защитой человека», — объяснил он.

О готовности поручиться за Алексеева заявили семь народных депутатов, его однопартийцев по «Европейской солидарности». Один из них, Олег Синютка, назвал дело «политическим заказом», касающимся «прекращения нашего движения к Европейскому сообществу».

Алексеева задержали в конце июня. Как уточняли в СБУ, нардеп был разоблачен при получении второй части денег — $30 тыс. По статье о мошенничестве его могут лишить свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги
Украина народный депутат Львов мошенничество Петр Порошенко
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