Суд приговорил экс-главу СО РАН Асеева к четырем годам условно
Советский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего главу Сибирского отделения (СО) РАН, академика Александра Асеева, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.
«Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом. Наказание считать условным», — сказала судья.
Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы
Асеев занимал пост руководителя СО РАН с 2008 по 2017 годы. По версии следствия, в 2009-2015 годах он убедил членов президиума СО РАН отремонтировать за счет средств отделения и предоставить ему в пользование коттедж для служебного пользования. Следователи считают, что при этом Асеев не нуждался в жилье.
«После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери», — сообщала прокуратура Новосибирской области.
По версии правоохранителей, своими действиями академик нанес ущерб бюджету в размере 45 млн руб. Сам ученый назвал возбужденное против него уголовное дело травлей.