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Суд приговорил экс-главу СО РАН Асеева к четырем годам условно

Суд приговорил экс-главу СО РАН Асеева к четырем годам условно по делу о мошенничестве

Советский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего главу Сибирского отделения (СО) РАН, академика Александра Асеева, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

«Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом. Наказание считать условным», — сказала судья.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы

Асеев занимал пост руководителя СО РАН с 2008 по 2017 годы. По версии следствия, в 2009-2015 годах он убедил членов президиума СО РАН отремонтировать за счет средств отделения и предоставить ему в пользование коттедж для служебного пользования. Следователи считают, что при этом Асеев не нуждался в жилье.

«После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери», — сообщала прокуратура Новосибирской области.

По версии правоохранителей, своими действиями академик нанес ущерб бюджету в размере 45 млн руб. Сам ученый назвал возбужденное против него уголовное дело травлей.

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Теги
Российская академия наук РАН Новосибирск академик мошенничество уголовное дело условное наказание
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