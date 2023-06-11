Аксенов заявил о восстановлении движения поездов в Крыму

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Движение поездов в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Кировский район расположен к северу от Коктебеля и Феодосии. По его территории проходит железна дорога Джанкой — Керчь.

11 июня Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна, после чего в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов. «Пострадавших нет», — говорил Аксенов.

Телеграм-каналы Baza и 112 сообщали о подрыве железнодорожного полотна, который произошел перед товарным поездом. Машинист успел затормозить, в его кабине осыпались стекла, пострадали двое рабочих, писали каналы. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщал ТАСС, что в момент ЧП на участке не находилось его поездов.