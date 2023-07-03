МВД не подтвердило информацию о захвате мужчиной в Москве троих родственников в заложники

МВД не подтвердило захват в заложники трех женщин и младенца в Москве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Информация о том, что мужчина в Москве захватил в заложники нескольких родственников, не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

3 июля телеграм-каналы Mash и Shot сообщили, что москвич, живущий на Староволынской улице, взял в заложники своих родственников: трех женщин и грудного ребенка. По данным Mash, он угрожал убить их или покончить с собой.

Позже Shot опубликовал видео задержания мужчины и сообщил, что он сам открыл дверь полицейским и пустил их в квартиру.