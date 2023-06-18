В Астане взяли штурмом банк с заложниками

МВД Казахстана: заложники в банке в Астане освобождены после штурма

Заложников освободили, захватчик задержан. Перед штурмом к зданию стянули силы спецназа «Арлан». Глава МВД Казахстана Ахметжанов руководил операцией. По данным МВД, никто не пострадал

Фото: POLICE_of_KZ / Telegram

Силовики штурмом взяли отделение банка Kaspi в Астане, где вооруженный мужчина удерживал заложников. МВД Казахстана сообщает об освобождении заложников.

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«Захватчик обезврежен! Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали. Переговоры с захватчиком проводил министр [внутренних дел Марат] Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», — сказано в публикации ведомства в телеграм-канале.

Tengri News публикует видео, на котором видно, что захватчика банка задержали. На опубликованных каналом Mash кадрах слышен звук выстрела при начале штурма. Возможно, легко ранен один полицейский, передает телеграм-канал ORDA

По его данным, нападавший — Алихан Мурадов, известно, что у него проблемы с кредитом. Он требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований он давал три часа. Кроме того, по неподтвержденным данным, он состоит на наркологическом учете. По информации Mash, 30-летний Мурадов дважды был подозреваемым по нескольким уголовным делам.

Сообщения о захвате заложников в отделении банка Kaspi на улице Достык в Астане начали поступать около 13:00 мск. СМИ писали, что к зданию прибыли солдаты-срочники. МВД Казахстана опровергло информацию о том, что к операции привлекались военные.

По данным телеграм-канала SHOT, внутри отделения находились семь девушек и охранник, захватчик банка держал у виска одной из заложниц пистолет.