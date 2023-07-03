В Москве грузовик раздавил легковой автомобиль

МВД: в результате ДТП с тремя транспортными средствами погиб один человек

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В Москве в результате ДТП с участием трех транспортных средств погиб один человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД. ДТП произошло около 10:15 в районе пересечения Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей.

Прокуратура Москвы сообщила, что грузовой автомобиль на светофоре совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем МАН. «В результате дорожной аварии 51-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте», сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot сообщал, что 3 июля в Выхино-Жулебино в массовом ДТП столкнулись два самосвала и два легковых автомобиля. Один из автомобилей оказался зажат между грузовиками, водитель погиб внутри.