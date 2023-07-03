В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

Фото: О. Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

В Новосибирской области на региональном уровне ввели режим ЧС из-за почвенной засухи, сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко на оперативном совещании правительства, передает ТАСС.

Пострадавшая площадь посевов составила 234 тыс. га. Министр отметил, что до этого режим ЧС вводился в 20 районах области.

В начале июня Лещенко сообщал, что жесткая весенне-летняя засуха в ряде районов Новосибирской области привела к гибели посевов. «Низкие запасы влаги в почве и экстремальные температуры, до плюс 35 градусов и выше, стали критически сложными для наших растений, что привело в ряде районов к гибели», — сказал он (цитата по РБК Новосибирск).



Режим ЧС из-за засухи ввели и в других регионах. С 3 июля он будет действовать в Удмуртии. Решение было принято «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики и значительных материальных потерь», говорилось в документе, размещенном на официальном сайте главы и правительства региона