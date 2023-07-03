Путин напомнил Лукашенко об «узах братской любви и взаимовыручки»
Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, сообщается на сайте Кремля.
«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений», — сказал он.
Путин отметил, что это «подтверждается сегодня», когда две страны вместе «противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам».
Российский президент выразил надежду, что «планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях» и «укрепляя институты Союзного государства», Россия и Белоруссия смогут преодолеть «любые трудности» и отстоять свои «законные интересы» на мировой арене.
«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания», — заключил Путин.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации. С 1991 по 1995 год праздник отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Дата была изменена после республиканского референдума в 1996 году.