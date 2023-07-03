Площадь природных пожаров в Магаданской области превысила 75 тыс. га

Спасатели за сутки зарегистрировали на территории Магаданской области 92 природных пожара, общая площадь возгораний составляет 77,2 тыс. гектаров, сообщило управление МЧС по региону.

Из 92 пожаров за сутки уже ликвидированы девять возгораний на площади 1 302 гектаров. Всего в тушении задействованы 548 человек и 23 единицы техники. На особом контроле находится природный пожар на территории заповедника «Магаданский».

В Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня.

29 июня в правительстве Магаданской области сообщали, что больше всего пожаров на Колыме зафиксировано в Хасынском, Тенькинском, Сусуманском, Северо-Эвенском округах и на территории Магаданского муниципального округа. В тушении задействованы в том числе вертолеты Ми-8 и самолет Ан-26 «Циклон», который вызывает осадки.

«Прежде всего активно горит сухой ягель, огонь перекидывается на лиственницы и этому особенно способствует ветер. Есть очень сильное задымление», — рассказывал губернатор Сергей Носов.