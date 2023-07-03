Denník E узнала о планах Украины и Словакии вместе разработать гаубицу

Украина и Словакия договорились о разработке самоходной артиллерийской гаубицы калибра 155 мм. Об этом сообщила газета Denník E, передает РБК Украина.

Меморандум о сотрудничестве подписали словацкая государственная компания Konstrukta Defence и Краматорский завод тяжелого станкостроения. Новая гаубица будет создана на основе словацкой САУ Eva. Функциональный прототип планируют построить в течение года.

Директор Konstrukta Defence Александр Гурский рассказал, что поводом к сотрудничеству стали положительные отзывы украинской стороны о словацких гаубицах Zuzana 2, которые украинские Вооруженные силы начали использовать еще прошлым летом. Возникла идея построить гаубицу, в которую каждая из сторон вложит максимум возможностей и технических решений.

Гаубица Eva была представлена в 2015 году. Она оснащена шасси Tatra и автоматической системой заряжания, содержит 12 готовых к стрельбе снарядов, еще столько же перевозятся на шасси. Экипаж САУ — три человека.