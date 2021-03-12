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Умер король зулусов Гудвилл Звелитини

Гудвилл Звелитини
Гудвилл Звелитини (Фото: Kim Ludbrook / EPA / ТАСС)

Король зулусов Гудвилл Звелитини умер на 73-м году жизни. Об этом передает южноафриканский телеканал SABC News со ссылкой на сообщение бывшего лидера Партии свободы Инката, члена королевской семьи и племенного вождя зулу Мангосуту Бутелези.

По словам Бутелези, короля госпитализировали на прошлой неделе из-за нестабильного уровня сахара в крови. Колебания уровня глюкозы у Звелитини были в течение нескольких последних недель, из-за чего врачи направили его в отделение интенсивной терапии в больнице района Зулуленд.

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В первый раз о помещении короля зулусов в реанимацию Бутелези сообщал в начале февраля. Тогда он сказал, что у Звелитини хронический диабет, а причиной госпитализации тоже стал нестабильный уровень сахара в крови.

Звелитини родился 27 июля 1948 года в городе Нонгома, на северо-востоке Зулуленда. Формально он стал королем в 1968 году после смерти своего отца Киприана, но инаугурация прошла лишь спустя три года, поскольку Звелитини в это время завершал свое образование.

В период своего пребывания на троне король активно участвовал в кампании по борьбе с ВИЧ. В частности, в рамках этой кампании он в 2009 году вернул практику обрезания у мужчин.

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