Умер король зулусов Гудвилл Звелитини

Гудвилл Звелитини (Фото: Kim Ludbrook / EPA / ТАСС)

Король зулусов Гудвилл Звелитини умер на 73-м году жизни. Об этом передает южноафриканский телеканал SABC News со ссылкой на сообщение бывшего лидера Партии свободы Инката, члена королевской семьи и племенного вождя зулу Мангосуту Бутелези.

По словам Бутелези, короля госпитализировали на прошлой неделе из-за нестабильного уровня сахара в крови. Колебания уровня глюкозы у Звелитини были в течение нескольких последних недель, из-за чего врачи направили его в отделение интенсивной терапии в больнице района Зулуленд.

В первый раз о помещении короля зулусов в реанимацию Бутелези сообщал в начале февраля. Тогда он сказал, что у Звелитини хронический диабет, а причиной госпитализации тоже стал нестабильный уровень сахара в крови.

Звелитини родился 27 июля 1948 года в городе Нонгома, на северо-востоке Зулуленда. Формально он стал королем в 1968 году после смерти своего отца Киприана, но инаугурация прошла лишь спустя три года, поскольку Звелитини в это время завершал свое образование.