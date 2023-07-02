Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
Пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой в реке Общество, 20:22
Клуб НХЛ обменял сыгравшего один матч россиянина Спорт, 20:13
Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном Политика, 19:58
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 19:53
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной Политика, 19:43
Лучшая российская теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга Спорт, 19:34
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин словами «Петра I на них не хватает» отреагировал на сожжение Корана Политика, 19:22
Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов» Политика, 19:18
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника в «Болонью» Спорт, 18:44
«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР Политика, 18:40
Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан» Общество, 18:36
«Ливерпуль» купил полузащитника за €70 млн Спорт, 18:30
Общество ,  
0 

Пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой в реке

СК: пропавшую в Оренбургской области 5-летнюю девочку нашли мертвой в реке
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Пропавшая три дня назад в Сорочинске Оренбургской области 5-летняя девочка была найдена мертвой в реке Самара, сообщило региональное управление СК.

«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30 июня днем 5-летняя девочка ушла из двора дома на улице Набережной города Сорочинска, ее местонахождение было неизвестно. К поисковым мероприятиям привлекли полицейских, кинологов со служебными собаками, волонтеров. Также из Оренбурга приехали отряд «Оренспас» и группа водолазов. Специалисты обследовали дно реки, рядом с которой проживала девочка.

По факту исчезновения ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии). Максимальное наказание по статье предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Теги
ребенок пропавшие без вести Оренбургская область
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter