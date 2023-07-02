СК: пропавшую в Оренбургской области 5-летнюю девочку нашли мертвой в реке

Пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой в реке

Фото: СК РФ

Пропавшая три дня назад в Сорочинске Оренбургской области 5-летняя девочка была найдена мертвой в реке Самара, сообщило региональное управление СК.

«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30 июня днем 5-летняя девочка ушла из двора дома на улице Набережной города Сорочинска, ее местонахождение было неизвестно. К поисковым мероприятиям привлекли полицейских, кинологов со служебными собаками, волонтеров. Также из Оренбурга приехали отряд «Оренспас» и группа водолазов. Специалисты обследовали дно реки, рядом с которой проживала девочка.

По факту исчезновения ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии). Максимальное наказание по статье предусматривает до пожизненного лишения свободы.