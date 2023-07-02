Turkish Airlines задержала рейсы из Петербурга в Турцию

Turkish Airlines задержала два рейса из Санкт-Петербурга в Анталью

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает два рейса из Санкт-Петербурга, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

2 июля авиакомпания задержала рейс TK 3673 до Антальи, который должен был состояться в 15:05, но его вылет перенесли на 23:00.

Также переносится рейс TK 3677 до Антальи. Он был назначен на 22:55, но теперь должен состояться в 8:10 3 июля.

Задержку рейсов в call-центре для клиентов Turkish Airlines «Фонтанке» объяснили техническим осмотром.

Накануне в Пулково также был задержан еще один рейс Turkish Airlines до Антальи. Как рассказал «Фонтанке» очевидец, самолет должен был вылететь в 15:00 1 июля, пассажиры два часа просидели в самолете, после чего экипаж объявил о технической неисправности, а вылет перенесли на 6:00 2 июля, а затем на 21:30. Представитель авиакомпании объяснил пассажирам, что задержка вызвана вышедшей из строя деталью, которую везли из Стамбула, но заменить ее не удалось, рассказал очевидец издания.