Мужчина выбил окна посольства Белоруссии в Гааге и написал Luka terrorist

Неизвестный напал на посольство Белоруссии в Гааге и был задержан

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Вандал нанес на здание белорусского посольства в Гааге граффити и выбил окна, сообщило голландское издание West. Разбиты три окна, одно из граффити — надпись Luka terrorist. Под подозрением 31-летний мужчина, он задержан.

Белорусский МИД подтвердил, что посольство в Нидерландах подверглось акту вандализма. «Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», — приводит комментарий министерства БелТА.

Депутат парламента Нидерландов Сьорд Сьордсма осудил произошедшее. «Насколько справедливой ни была бы ваша злость к властям Белоруссии, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции», — заявил он.