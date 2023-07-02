На дне Днепра обнаружили семиметровую лодку возрастом около 500 лет

На дне обмелевшего после разрушения Каховской ГЭС Днепра археологи обнаружили семиметровую лодку, которой, по предварительным данным, около 500 лет. Об этом сообщил национальный заповедник Украины «Хортица» в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Старинная лодка состоит из целого дуба. Она может быть связана с древнерусским поселением на острове, которое существовало в период с X по XIV век. Такие лодки использовались для рыболовства и других отраслей морского промысла, а также в качестве транспорта и обслуживания парома. Возраст находки был определен по древесине, однако, как уточняют в центре, более точное датирование может быть уточнено после проведения радиоуглеродного анализа.

Ранее в этом районе уже находили подобные лодки, которые также связывали с древнерусским поселением, жившим у берегов Хортицы.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, обрушилась 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Обе стороны взаимно обвинили друг друга в подрыве плотины.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра после разрушения ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, значительный объем токсичных веществ уходит из Днепра в Черное море.