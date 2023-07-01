В задымившемся в Пулково самолете была прибывшая на открытие памятника делегация Вьетнама

В задымившемся в Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама

В самолете авиакомпании Emirates, который задымился при взлете в петербургском аэропорту Пулково, находилась делегация из Вьетнама. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Марианну Борисову.

«На борту было задымление. Все члены делегации здоровы и не пострадали. По информации от аэропорта, сейчас решается вопрос, нужен ли для перелета новый борт или они полетят на этом же», — сказала она.

Вечером 30 июня в петербургском аэропорту «Пулково» произошло задымление на борту Boeing 777 авиакомпании Emirates, который должен был вылететь в Дубай. Телеграм-канал «112» и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщали, что у воздушного судна загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали и доставили в зал ожидания, в результате никто не пострадал. Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, на борту находилось 240 человек.

Аэропорт после случившегося продолжил работу в штатном режиме. Проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Согласно данным с табло аэропорта, вылет рейса EK 176 в Дубай, который выполняет Emirates, запланирован на 03:30.