Welt сообщила о скором запуске новой производственной линии Rheinmetall

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на фоне конфликта на Украине в прошлом году зарегистрировал на 18% больше заказов по сравнению с позапрошлым, компания ожидает двузначного роста оборота в ближайшие годы. Об этом пишет газета Die Welt.

На заводе Rheinmetall в коммуне Унтерлюс тысячи человек работают в три смены «для снабжения оружием Украины», пишет Die Welt, передает ТАСС. Сотрудники концерна ремонтируют и готовят к эксплуатации в том числе боевые машины пехоты Marder, танки Leopard 2 и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

По данным издания, на предприятии в скором времени будет запущена новая производственная линия. Концерн собирается нарастить мощности и добиться изготовления до 600 тыс. боеприпасов в год. Для этого предполагается дополнительно нанять сотни новых сотрудников. Концерн рассчитывает, что Германии до 2031 года придется закупить боеприпасы на сумму €40 млрд.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронемобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

В мае в Rheinmetall сообщили о заключении с украинскими властями соглашения о стратегическом сотрудничестве. Договор предусматривает создание на Украине предприятия, которое «будет служить мостом между Rheinmetall и существующим государственным оборонным сектором Украины». Handelsblatt и «РБК Украина» пишут, что на совместном предприятии на Украине собираются производить и ремонтировать танки. Ожидается, что оно начнет работу в середине июля.