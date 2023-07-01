Welt сообщила о скором запуске новой производственной линии Rheinmetall

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Зеленский уволил глав четырех районов Киева из-за состояния бомбоубежищ Политика, 17:12
Зеленский назвал условием переговоров выход на границы Украины 1991 года Политика, 17:07
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 16:50
Медведев предложил Макрону положить конец «словесному поносу» Политика, 16:39
Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Карелии Общество, 16:34
Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Великобритании Спорт, 16:22
Нидерландский автогонщик погиб в возрасте 18 лет в аварии на трассе Спорт, 16:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 16:06
Пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км Общество, 15:58
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Детройт» Спорт, 15:49
Welt сообщила о скором запуске новой производственной линии Rheinmetall Политика, 15:48
Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге Общество, 15:36
Загитова победила олимпийскую чемпионку в шоу-поединке по фехтованию Спорт, 15:35
Умер бывший первый замглавы Генштаба Валерий Манилов Политика, 15:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Welt сообщила о скором запуске новой производственной линии Rheinmetall

Welt: Rheinmetall спрогнозировал двузначный рост оборота из-за конфликта на Украине
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на фоне конфликта на Украине в прошлом году зарегистрировал на 18% больше заказов по сравнению с позапрошлым, компания ожидает двузначного роста оборота в ближайшие годы. Об этом пишет газета Die Welt.

На заводе Rheinmetall в коммуне Унтерлюс тысячи человек работают в три смены «для снабжения оружием Украины», пишет Die Welt, передает ТАСС. Сотрудники концерна ремонтируют и готовят к эксплуатации в том числе боевые машины пехоты Marder, танки Leopard 2 и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

По данным издания, на предприятии в скором времени будет запущена новая производственная линия. Концерн собирается нарастить мощности и добиться изготовления до 600 тыс. боеприпасов в год. Для этого предполагается дополнительно нанять сотни новых сотрудников. Концерн рассчитывает, что Германии до 2031 года придется закупить боеприпасы на сумму €40 млрд.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронемобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

В мае в Rheinmetall сообщили о заключении с украинскими властями соглашения о стратегическом сотрудничестве. Договор предусматривает создание на Украине предприятия, которое «будет служить мостом между Rheinmetall и существующим государственным оборонным сектором Украины». Handelsblatt и «РБК Украина» пишут, что на совместном предприятии на Украине собираются производить и ремонтировать танки. Ожидается, что оно начнет работу в середине июля.

Читайте на РБК Pro
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть
Теги
вооружение Германия оборонная промышленность
Материалы по теме
Производитель Leopard допустил рост стоимости компании в полтора раза
Политика
Глава Rheinmetall не исключил производства боеприпасов и ПВО на Украине
Политика
Spiegel сообщил о хакерской атаке на «дочку» Rheinmetall
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter