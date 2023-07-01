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Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика

Самые большие военные расходы оказались у США, Китая, Индии, Саудовской Аравии и России

В 2022 году в топ-5 по военным расходам вошли пять стран: США ($811,6 млрд), Китай ($298 млрд), Индия ($81 млрд), Саудовская Аравия ($73 млрд) и Россия ($72 млрд). Их военные расходы в совокупности составили более $1 трлн, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

Какие 15 стран мира больше всего тратили на военные расходы — в инфографике РБК.

Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика

Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика

Авторы
Теги
Анастасия Антипова, Светлана Прохорова, Екатерина Постникова
военные расходы военные Минобороны Россия Индия Китай США SIPRI Саудовская Аравия
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