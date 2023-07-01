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Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика
Самые большие военные расходы оказались у США, Китая, Индии, Саудовской Аравии и России
В 2022 году в топ-5 по военным расходам вошли пять стран: США ($811,6 млрд), Китай ($298 млрд), Индия ($81 млрд), Саудовская Аравия ($73 млрд) и Россия ($72 млрд). Их военные расходы в совокупности составили более $1 трлн, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).
Какие 15 стран мира больше всего тратили на военные расходы — в инфографике РБК.