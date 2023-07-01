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«Вкусно — и точка» опровергла отказ нанимать на работу 15-летних

«Вкусно — и точка»: компания продолжает нанимать 15-летних сотрудников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» продолжает принимать на работу 15-летних сотрудников. Об этом РБК сообщили в ее пресс-службе.

«Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что при отсутствии вакансий для 15-летних сотрудников на конкретном предприятии кандидат может оставить заявку на сайте.

Ранее о том, что компания прекратила прием несовершеннолетних сотрудников, написал телеграм-канал Mash. По его версии, это произошло из-за низкой ответственности юных сотрудников.

Согласно информации канала, содержать юных сотрудников экономически нецелесообразно. Кроме того, они часто нарушают технику безопасности и склонны к воровству. 

При этом, как отмечает Mash, в самой компании заявили, что пока попросту нет вакансий для лиц младше 16 лет. 

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