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Хакеры взломали подразделение системы здравоохранения Британии
Telegraph: хакеры взломали подразделение Национальной системы здравоохранения Британии
Хакеры взломали базу данных Barts Health — подразделения Национальной системы здравоохранения Великобритании, объединяющего шесть больниц и десять медицинских центров в восточной части Лондона, сообщает газета The Telegraph.
Злоумышленники могли получить доступ к данным примерно 2,5 млн пациентов, отмечает издание. Расследовать обстоятельства взлома уже начали британские спецслужбы.
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