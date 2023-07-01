Президентом Политехнического музея стал Михаил Ковальчук

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» занял аналогичную должность в Политехническом музее. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба музея.

Михаил Ковальчук родился в Ленинграде 21 сентября 1946 года. В 1970 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1988 году получил степень доктора физико-математических наук, а в 1998-м — профессора. В 2000 году был удостоен звания члена-корреспондент РАН.

Ковальчук — ученый, специализирующийся на рентгеновской физике, кристаллографии и ядерно-физических методов исследований, отмечается на сайте музея. Он является основателем Курчатовского института и его первым директором (2010-2015 годы). В 2015 году Ковальчук занял должность президента этого института.

Кроме того, Ковальчук — автор и ведущий программ «Истории из будущего», выходивших на телеканале «Культура», «Первом» и «Пятом» каналах с 2007 по 2018 год. Также ведет передачу «Картина мира с Михаилом Ковальчуком», которая выходит на телеканале «Культура».

Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года. Коллекции музея на время работ перевезли на ВДНХ и другие площадки. Открыть обновленное здание первоначально планировалось в 2017 году, но завершение работ не раз откладывалось. В Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП; содержит информацию о проектах, которые строятся за счет федерального бюджета) говорится, что открытие состоится в 2025 году.

В конце марта директором Политехнического музея стал помощник Ковальчука Дмитрий Кожанов, который сменил в этой должности Елену Проничеву. Последняя стала генеральным директором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой, которая заняла этот пост в 2015 году.