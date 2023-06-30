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Путин поручил упростить въезд для инвесторов и специалистов

Путин поручил упростить въезд для инвесторов и высококвалифицированных специалистов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Необходимо облегчить въезд в Россию для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. - такое поручение президент Владимир Путин дал правительству после встречи с членами общественной организации «Деловая Россия»

Путин поручил проанализировать миграционное законодательство и найти барьеры, которые мешают въезду в страну таких кадров. После этого законодательство нужно будет изменить так, чтобы выдача виз и получение разрешений на работу для специалистов и инвесторов стали проще.

Согласно российским законам, высококвалифицированный специалист — это иностранный гражданин с опытом работы или достижениями в конкретной области. Его зарплата в России должна составлять не менее 167 тыс. руб. в месяц за исключением некоторых предусмотренных законом случаев.

Сейчас высококвалифицированные специалисты могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, для этого им необходимо проработать в России всего год.

В июне Госдума приняла закон, предоставляющий право на бессрочный ВНЖ для работающих в России высококвалифицированных специалистов из других стран и для членов их семей, если те уже живут в России и оформили ВНЖ на какой-то срок.

Иностранные инвесторы получают ВНЖ в упрощенном порядке с начала этого года.

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