Госдума приняла закон об упрощенной выдаче ВНЖ контрактникам-иностранцам

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Госдума одобрила в третьем чтении упрощение получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах во время военной операции на Украине, а также членам их семей. Эти граждане смогут получить ВНЖ без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Согласно законопроекту, упрощенный порядок также будет доступен для тех иностранных граждан, кто инвестировали в Россию, и их семей. Критерии, которым должен соответствовать такой иностранец, будет определять правительство.

Кроме того, закон предоставляет право на бессрочный ВНЖ для работающих в России высококвалифицированных специалистов из других стран и членов их семей, если те уже живут в России и оформили ВНЖ на какой-то срок.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для контрактников-иностранцев. Им достаточно заключить контракт на один год в период проведения военной операции, после чего можно будет подать заявление в любой территориальный орган МВД по своему выбору. Помимо военных российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить граждане Украины, иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, представители некоторых профессий (ветеринары, агрохимики, инженеры и другие).