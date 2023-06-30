Роспотребнадзор: число отравившихся в петербургском ресторане Grand Bianco выросло до 95

Число отравившихся в петербургском ресторане выросло до 95

Интерьер ресторана Grand Bianco (Фото: grand.bianco.bistro / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Число отравившихся в петербургском ресторане Grand Bianco выросло до 95, из них 76 детей и 19 взрослых, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о 50 случаях острой кишечной инфекции.

В инфекционных стационарах Санкт-Петербурга на лечении остаются пятеро несовершеннолетних и один взрослый.

Подростки и их родители отравились во время празднования выпускного в заведении на набережной канала Грибоедова 24 июня. После ужина у школьников, их родителей и некоторых учителей появились симптомы отравления.

Роспотребнадзор провел в ресторане проверку и выявил нарушения: отсутствие маркировки продуктов, использование сырья с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения, отсутствие достаточного количества столов, моечного и технологического оборудования. В ресторане были тараканы, а сотрудники работали без медкнижек.

ООО «ТК «Арсенал трейд», которой принадлежит ресторан, признали виновной по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность ресторана на 90 суток.