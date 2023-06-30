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В Татарстане завели дело после гибели рабочих «Татнефти» во время пожара

СК Татарстана завел уголовное дело после гибели рабочих во время пожара на «Татнефти»
Фото: СК РФ по Республике Татарстан
Фото: СК РФ по Республике Татарстан

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих во время пожара на территории «Татнефти», сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел утром на территории нефтегазодобываюдего управления «Елховнефть». Погибли двое рабочих 1976 и 1987 года рождения, уточнили в СК.

Дело завели по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Сообщение о пожаре в товарном парке по адресу Заинский район, село Старое Маврино поступило в МЧС в 10:45 мск. «По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходило горение на площади 2 кв. м недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)», — уточнили в ведомстве. Сперва пожару присвоили третий ранг, а затем понизили его до первого.

Теги
Татарстан Пожар «Татнефть» уголовное дело
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