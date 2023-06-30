В Татарстане завели дело после гибели рабочих «Татнефти» во время пожара
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих во время пожара на территории «Татнефти», сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошел утром на территории нефтегазодобываюдего управления «Елховнефть». Погибли двое рабочих 1976 и 1987 года рождения, уточнили в СК.
Дело завели по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Сообщение о пожаре в товарном парке по адресу Заинский район, село Старое Маврино поступило в МЧС в 10:45 мск. «По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходило горение на площади 2 кв. м недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)», — уточнили в ведомстве. Сперва пожару присвоили третий ранг, а затем понизили его до первого.