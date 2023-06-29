В Нижнем Новгороде произошел пожар на лакокрасочном заводе «Бальзам»

Пожар в Нижнем Новгороде на заводе «Бальзам» локализовали на площади 800 кв. м

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В Нижнем Новгороде возник пожар на территории производственного предприятия по адресу: Канавинский район, ул. Шоссе Жиркомбината, д. 22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС в этом регионе. По данным онлайн-карт 2ГИС, там находится лакокрасочный завод «Бальзам».

В управлении сообщили, что горят фура и гараж. Позже в МЧС уточнили, что к месту пожара был направлен пожарный поезд, а огонь локализовали на площади 800 кв. м. К тушению привлечены 56 пожарных и 16 единиц техники. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.

По предварительной информации Государственной инспекции Роструда в Нижегородской области, пострадал один человек — водитель грузового автомобиля, у него более 90% ожогов тела. По поручению руководителя ведомства Ильи Мошеса выясняются обстоятельства и «причины возможного несчастного случая в результате возгорания цистерны», говорится в сообщении пресс-службы управления.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту пожара. Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры Канавинского района, уточнили в ведомстве. Также в связи с возгоранием сотрудники Роспотребнадзора по региону совместно с Центром гигиены и эпидемиологии выехали на место пожара, чтобы провести исследования атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ.

«Бальзам» работает с 1958 года и выпускает химическую продукцию, выполняя заказы для холдинга «Оргхим», ООО «Автозавод «ГАЗ» и других. Завод проводит лабораторные исследования и производит сырье — фенолформальдегидные смолы, лаки, эмали и канифоли.