ЕС договорился помогать Украине без ущерба отдельным странам

Лидеры стран Евросоюза договорились оказывать военную помощь Украине при условии, что это не должно угрожать безопасности и обороноспособности отдельных стран-членов Союза. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.

«Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов», — сказано в заявлении.

Двухдневный саммит посвящен гарантиям безопасности Украины, вступлению страны в Евросоюз и неудачной попытке мятежа ЧВК «Вагнер» в России. За несколько дней до саммита глава Евросовета Шарль Мишель разослал главам государств — членов ЕС письмо, в котором предложил составить рабочий план возможного присоединения к союзу Украины, Молдавии и государств Западных Балкан.

Украина и Молдавия получили статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года. Такой же статус имеют еще шесть стран — Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Босния и Герцеговина. Последнее расширение ЕС состоялось в 2013 году, когда к союзу присоединилась Хорватия.

В преддверии саммита стало известно, что Ирландия, Мальта и Австрия хотели бы прояснить, какие обязательства хочет взять на себя Евросоюз при предоставлении Украине гарантий безопасности.

Одновременно с этим Париж вместе с Берлином, Лондоном и Вашингтоном уже несколько недель разрабатывают двусторонние соглашения с Украиной, в рамках которых европейские страны могли бы предоставить ей долгосрочные гарантии безопасности, формализовав уровень военной и финансовой помощи с возможностью ее расширения. Предполагается, что двусторонние соглашения не будут иметь статуса юридических договоров и будут подписаны вне рамок НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что гарантии безопасности Украине должны быть даны на то время, пока страна не вступит в Североатлантический альянс. Будущее членство в блоке, отметил он, не обсуждается и должно быть гарантировано Украине.