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ЕС договорился помогать Украине без ущерба отдельным странам

ЕС договорился помогать Украине без ущерба безопасности отдельных стран

Лидеры стран Евросоюза договорились оказывать военную помощь Украине при условии, что это не должно угрожать безопасности и обороноспособности отдельных стран-членов Союза. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.

«Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов», — сказано в заявлении.

Двухдневный саммит посвящен гарантиям безопасности Украины, вступлению страны в Евросоюз и неудачной попытке мятежа ЧВК «Вагнер» в России. За несколько дней до саммита глава Евросовета Шарль Мишель разослал главам государств — членов ЕС письмо, в котором предложил составить рабочий план возможного присоединения к союзу Украины, Молдавии и государств Западных Балкан.

Украина и Молдавия получили статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года. Такой же статус имеют еще шесть стран — Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Босния и Герцеговина. Последнее расширение ЕС состоялось в 2013 году, когда к союзу присоединилась Хорватия.

В преддверии саммита стало известно, что Ирландия, Мальта и Австрия хотели бы прояснить, какие обязательства хочет взять на себя Евросоюз при предоставлении Украине гарантий безопасности.

Одновременно с этим Париж вместе с Берлином, Лондоном и Вашингтоном уже несколько недель разрабатывают двусторонние соглашения с Украиной, в рамках которых европейские страны могли бы предоставить ей долгосрочные гарантии безопасности, формализовав уровень военной и финансовой помощи с возможностью ее расширения. Предполагается, что двусторонние соглашения не будут иметь статуса юридических договоров и будут подписаны вне рамок НАТО.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что гарантии безопасности Украине должны быть даны на то время, пока страна не вступит в Североатлантический альянс. Будущее членство в блоке, отметил он, не обсуждается и должно быть гарантировано Украине.

Теги
Евросоюз Украина гарантии безопасности Военная операция на Украине
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