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Российским военным начали выдавать сшитую для военной операции форму

Минобороны: российские военные получили новую форму, сшитую специально для спецоперации

Российские военные получили новую форму, сшитую специально для военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Новая форма состоит из рубашки, куртки и брюк. Она выполнена из новых комбинированных материалов. Военнослужащие также получили новые ботинки, оборудованные для защиты ног от промокания и вентиляцией для жаркой погоды. 

При этом поставки новой формы начались еще в начале мая. Поставки осуществляет компания «Триада-ТКО», которая входит в группу «Калашников. Комплект формы разрабатывался совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

О разработке новой военной формы стало известно еще в феврале. Как рассказали РБК в Минобороны, при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».

Теги
военная форма «Калашников» Военная операция на Украине Минобороны
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