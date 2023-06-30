Российским военным начали выдавать сшитую для военной операции форму

Российские военные получили новую форму, сшитую специально для военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Новая форма состоит из рубашки, куртки и брюк. Она выполнена из новых комбинированных материалов. Военнослужащие также получили новые ботинки, оборудованные для защиты ног от промокания и вентиляцией для жаркой погоды.

При этом поставки новой формы начались еще в начале мая. Поставки осуществляет компания «Триада-ТКО», которая входит в группу «Калашников. Комплект формы разрабатывался совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

О разработке новой военной формы стало известно еще в феврале. Как рассказали РБК в Минобороны, при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».