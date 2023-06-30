Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов

Восемь туристов из Краснодарского края, потерявшиеся в горах в Карачаево-Черкессии, найдены. Об этом сообщает МЧС по региону.

Спасатели забрали потерявшихся у Софийского водопада. Медицинская помощь им не потребовалась.

«Стоит отметить, что поисковые работы осложнялись тем, что проводились в темное время суток, а также ухудшением погодных условий в виде дождя», — говорится в сообщении ведомства.

Всего туристическая группа состояла из 21 человек, все они отдыхали в палаточном лагере у села Архыз. После того, как они разделились на двое, группа из восьмерых человек перестала выходить на связь. В их поиске принимали участие четверо спасателей и две единицы техники.