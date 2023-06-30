Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии Общество, 01:24
Россия распространила в СБ письмо об отсутствии намерений взорвать ЗАЭС Политика, 01:00
Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины Политика, 00:55
На создателей ChatGPT подали в суд за кражу личных данных Технологии и медиа, 00:50
Рябков назвал «последнюю каплю» в решении по выходу из ДОВСЕ Политика, 00:36
Общественники заявили, что Суровикина в московских СИЗО нет Политика, 00:32
Мизулина покинет Совет Федерации Политика, 00:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Как ситуация на Украине обвалила котировки рекордсмена России в НХЛ Спорт, 00:00
Пентагон заявил, что решений по поставкам ATACMS Украине нет Политика, 29 июн, 23:52
МВФ немедленно выделит Украине новый транш на $890 млн Экономика, 29 июн, 23:48
Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими Общество, 29 июн, 23:33
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 29 июн, 23:08
Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину Политика, 29 июн, 23:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины

Небензя: у ВСУ не осталось своего оружия, мобилизационный резерв Украины близок к концу

У Киева практически не осталось своего собственного вооружения, мобилизационный резерв Украины подходит к концу. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

По словам Небензя, сейчас Украина ведет бои только при помощи оружия, поставляемого Западом.

«Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально», — добавил дипломат.

С 24 февраля на Украине введено военное положение и действует всеобщая мобилизация. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Россия критикует поставки оружия Киеву. В Москве считают, что это ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении западной техники на Украине. Так, 27 июня ведомство показало кадры подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне проведения военной операции. В середине июня Минобороны сообщило о танке Leopard и БМП Bradley, которые были подбиты российскими военными на запорожском направлении во время атаки.

Читайте на РБК Pro
Здоровое старение: три простых совета
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
Теги
Украина Военная операция на Украине Василий Небензя Совбез ООН поставки оружия
Материалы по теме
Пентагон заявил, что решений по поставкам ATACMS Украине нет
Политика
МВФ немедленно выделит Украине новый транш на $890 млн
Экономика
Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter