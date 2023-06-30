Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины

Небензя: у ВСУ не осталось своего оружия, мобилизационный резерв Украины близок к концу

У Киева практически не осталось своего собственного вооружения, мобилизационный резерв Украины подходит к концу. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

По словам Небензя, сейчас Украина ведет бои только при помощи оружия, поставляемого Западом.

«Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально», — добавил дипломат.

С 24 февраля на Украине введено военное положение и действует всеобщая мобилизация. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Россия критикует поставки оружия Киеву. В Москве считают, что это ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении западной техники на Украине. Так, 27 июня ведомство показало кадры подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне проведения военной операции. В середине июня Минобороны сообщило о танке Leopard и БМП Bradley, которые были подбиты российскими военными на запорожском направлении во время атаки.