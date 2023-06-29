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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в нижегородском лагере

Роспотребнадзор: стафилококк стал причиной массового заболевания детей в лагере «Лазурный»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Причиной массового заболевания детей в лагере «Лазурный» в Нижегородской области стало стафилококковое пищевое отравление. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Специалисты службы <...> выявили контактных лиц с целью предотвращения распространения инфекции и локализовали инфекционный очаг. Причиной заболеваемости стала пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком», — говорится в сообщении ведомства. В лагере провели заключительную дезинфекцию, по результатам расследования возбуждены дела об административных правонарушениях. Новая смена в «Лазурном» начнется 1 июля.

Заражение золотистым стафилококком может вызвать заболевания кожи, пневмонию, эндокардит и остеомиелит.

Эпидемиологические расследования в июне начали в двух детских лагерях Нижегородской области: «Лазурном» и «Золотом колосе». В последнем был зарегистрирован случай стрептококковой инфекции, а из «Лазурного» поступило несколько сообщений об ухудшении самочувствия детей. Прокуратура региона организовала проверки по факту произошедшего. 15 июня 13-летний подросток умер после отдыха в «Золотом колосе», перед этим почувствовав недомогание.

29 июня Роспотребнадзор выявил норовирус в детском лагере «Белые горы» в Амурской области. По данным ведомства, в лагере отдыхали 275 детей, 86 из них заболели, десять госпитализированы.

Теги
детский лагерь Роспотребнадзор Нижегородская область стафилококк
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