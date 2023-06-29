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Автора гимна Кирова во второй раз приговорили к 5 годам за фейки об армии

Автора гимна Кирова Протасова повторно заочно приговорили к 5 годам за фейки об армии
Прохор Протасов
Прохор Протасов (Фото: musiccreatedtoday / VK)

Автора гимна города Кирова, композитора и дирижера Прохора Протасова во второй раз заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о распространении фейков о действиях армии. Об этом сообщает журналист портала «Свой Кировский» из зала суда.

Протасов признан виновным в распространении заведомо недостоверной информации о действиях российских Вооруженных сил на Украине по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Также композитору на три года запретили администрировать сайты в интернете.

В феврале Протасову назначили пять лет колонии общего режима, но затем Кировский областной суд отменил приговор. «В судебном акте коллегия указала, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела», — объясняли в пресс-службе суда.

Прохор Протасов — автор гимна Кирова, выпускник Московской консерватории и лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 2021 года Протасов проживает в Торонто, он объявлен в международный розыск.

По словам композитора, поводом для уголовного дела стали его посты в сетях о Буче. В конце марта 2022 года западные СМИ опубликовали видео и фото из украинского города Буча под Киевом. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки. Минобороны России называло эти фотографии провокацией и заявляло, что «за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». Протасов объяснял, что его мнение было сформировано под влиянием источников информации, которым он доверяет.

Теги
Буча Киров армия России дискредитация армии Военная операция на Украине
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