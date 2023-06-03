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В Нижнем Новгороде мужчина застрял головой в заборе и умер

В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой

В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины, застрявшего головой в заборе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Тело мужчины нашли у дома на улице Даргомыжского в Ленинской районе города. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

В 2021 году в Пестречинском районе Татарстана нашли застрявшим в заборе пропавшего мужчину, сообщало агентство «Татар-информ» со ссылкой на управление МЧС по республике. Мужчина вышел из села Новое Шигалеево в лес за грибами без телефона и пропал. Были организованы поисковые работы. 

Спустя сутки мужчину нашли в том же населенном пункте застрявшим в бетонном заборе базы сельхозтехники. Он висел на высоте около 2 м от земли. Оказалось, что его нога застряла между двух бетонных плит.

Теги
Нижний Новгород МЧС забор
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