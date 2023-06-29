Собянин сообщил о расширении льгот на возведение спортобъектов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные власти расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, подобные планы по строительству в столице смогут получить специальный статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Таким образом, у девелоперов до 25% снизится нагрузка по региональным налогам.

Собянин уточнил, что размер налога на прибыль уменьшат до 13,5% (вместо стандартных 17%), а также обнулят ставку налога на имущество. Земельный налог снизят до 0,7% от начисленного, а арендную ставку — до 0,01% от кадастровой стоимости.

Кроме того, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы смогут воспользоваться повышенными коэффициентами для расчета размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка при возведении спортивных объектов.

Ранее мэр Москвы сообщил о снижении на 25% начальной ставки арендной платы для инвесторов, вкладывающих средства в капитальный ремонт или реконструкцию и эксплуатацию городских спортивных объектов. «Раньше ставка была 6600 руб. за 1 кв. м в год, — уточнил Собянин. — Теперь она составит 5000 руб.».

Таким образом, по мнению градоначальника, инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом.

Собянин добавил, что срок льготной аренды составляет 25 лет, из которых не больше двух лет дается на проведение капремонта, а первый договор аренды спортивного объекта на льготных условиях был заключен в мае этого года.