Собянин анонсировал снижение ставки аренды спортобъектов для инвесторов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Для инвесторов, вкладывающих средства в капитальный ремонт или реконструкцию и эксплуатацию городских спортивных объектов, будет снижена начальная ставка арендной платы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, по мнению градоначальника, инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом.

Мэр сообщил, что для подходящих под новые требования предприятий сумма платежа за пользование помещения будет снижена на 25%. «Раньше ставка была 6600 руб. за 1 кв. м в год, — уточнил Собянин. — Теперь она составит 5000 руб.».

Градоначальник добавил, что решение об аренде принимается через процедуру торгов. Победитель, которого определили в рамках аукциона, должен будет использовать объект для спортивной деятельности. Если возникнет такая необходимость, он будет на свои средства проводить капитальный ремонт или реконструкцию.

Сергей Собянин отметил, что срок льготной аренды составляет 25 лет, из которых не больше двух лет дается на проведение капремонта. Первый договор аренды спортивного объекта на льготных условиях был заключен в мае этого года.

Напомним, что утвержденный департаментом спорта Москвы перечень городских спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и других объектов), передаваемых инвесторам по договорам аренды на льготных условиях, в настоящее время включает 21 объект. Четыре из них требуют проведения капитального ремонта.