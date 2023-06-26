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Минздрав Якутии сообщил о состоянии отравившихся химикатами пенсионерок

Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии отравившихся в частном пансионате пенсионерок
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Состояние пенсионерок, госпитализированных после отравления химикатами в пансионате в Якутии, оценивается как тяжелое, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на минздрав республики.

Одна из пациенток была переведена в терапевтическое отделение. Состояние остальных оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации.

25 июня четырех пожилых женщин в возрасте от 72 до 85 лет госпитализировали из частного пансионата «Забота» с признаками отравления, сообщало региональное управление Следственного комитета. Одна из них скончалась.

По предварительным данным, женщины выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты. Региональная прокуратура начала проверку в пансионате.

Теги
отравление Якутия пенсионеры пансионат
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