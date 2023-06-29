Пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 28 июн, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 28 июн, 16:22
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят Pro, 08:46
На трассе «Лена» в Якутии перевернулся грузовик с дизтопливом Общество, 08:32
ЦБ предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод бумаг Инвестиции, 08:30
Какие устройства Apple выпустит в ближайшие годы и что будет с ее акциями Pro, 08:24
Forbes сообщил о «катастрофических потерях» ВСУ в Запорожье Политика, 08:11
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего шестилетнего мальчика Общество, 08:04
Мамут и «Траст» возобновили переговоры о погашении долгов бизнесмена Финансы, 08:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Госдуме обсудили запрет для ИП на продажу пива и сидра в общепите Бизнес, 07:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Лучшим из россиян на драфте НХЛ сенсационно стал «аутсайдер» Спорт, 07:29
Пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым Общество, 07:29
В ЦМАКПе назвали пять узлов «противоречий» в экономике России на 20 лет Экономика, 07:00
Во Франции неизвестные напали на пост охраны тюрьмы с фейерверками Общество, 06:57
Лишенный РПЦ сана священник перешел под юрисдикцию Константинополя Общество, 06:45
Общество ,  
0 

Пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым

МЧС: пропавшего в Еврейской автономной области четырехлетнего мальчика нашли живым
Фото: mchseao / Telegram
Фото: mchseao / Telegram

Четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«Нашли местные жители (две женщины) в районе кладбища. Мать ребенка опознала. Сейчас мальчик находится в карете скорой помощи. Покусан комарами, обгорел на солнце», — сообщили в ведомстве.

В ходе поисков спасатели обследовали около 10 кв. км поселка и прилегающих территорий, в том числе три болота, отметили в МЧС.

Днем 28 июня ребенок гулял недалеко от дома, а вечером мать не смогла его найти. Сперва женщина в течение нескольких часов сама искала мальчика по всему селу, но в итоге около 22:30 обратилась в полицию, писала «КП Хабаровск».

В 0:10 запрос о помощи поступил в МЧС. На поиски мальчика отправились более 70 человек, в том числе сотрудники МВД, МЧС и волонтеры.

Следователи спустя несколько часов поиска завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Позже в СК подтвердили, что ребенок найден в районе кладбища возле лесного массива. По словам самого мальчика, он потерялся во время прогулки и не смог найти дорогу к дому. «Сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления не получено», — подчеркнули в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
Теги
Еврейская автономная область ЕАО пропавший ребенок МЧС
Материалы по теме
В Амурской области нашли пропавшего в тайге мальчика
Общество
В Приморье нашли тело третьего утонувшего в реке ребенка
Общество
Пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter