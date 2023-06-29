Пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым

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Четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«Нашли местные жители (две женщины) в районе кладбища. Мать ребенка опознала. Сейчас мальчик находится в карете скорой помощи. Покусан комарами, обгорел на солнце», — сообщили в ведомстве.

В ходе поисков спасатели обследовали около 10 кв. км поселка и прилегающих территорий, в том числе три болота, отметили в МЧС.

Днем 28 июня ребенок гулял недалеко от дома, а вечером мать не смогла его найти. Сперва женщина в течение нескольких часов сама искала мальчика по всему селу, но в итоге около 22:30 обратилась в полицию, писала «КП Хабаровск».

В 0:10 запрос о помощи поступил в МЧС. На поиски мальчика отправились более 70 человек, в том числе сотрудники МВД, МЧС и волонтеры.

Следователи спустя несколько часов поиска завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Позже в СК подтвердили, что ребенок найден в районе кладбища возле лесного массива. По словам самого мальчика, он потерялся во время прогулки и не смог найти дорогу к дому. «Сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления не получено», — подчеркнули в ведомстве.