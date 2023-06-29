СК завел дело об убийстве после пропажи четырехлетнего мальчика в ЕАО

В Еврейской автономной области четырехлетний мальчик ушел из дома в селе Песчаное и не вернулся, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок пропал вечером 28 июня. С того момента сотрудники полиции, МЧС и волонтеры ищут мальчика.

Около 22:30 в отдел МВД по Смидовичскому району от жительницы Песчаного поступило сообщение о пропаже ребенка. Запрос о помощи в МЧС поступил в 00:10, на поиски мальчика отправились более 70 человек. «Известно, что 4-летний Артем находился у родственников», — сообщили в ведомстве.

Днем 28 июня ребенок гулял недалеко от дома, а вечером родители не смогли его найти ни в соседних дворах, ни у друзей, писала «КП-Хабаровск». Мать мальчика в течение нескольких часов искала его по всему селу и в итоге около 22:30 обратилась в полицию.

В 4:55 мск 29 июня в телеграм-канале МЧС сообщили, что ребенка нашли живым.