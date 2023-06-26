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СК начал проверку после отравления на выпускном в петербургском ресторане

СК начал проверку после отравления школьников на выпускном в ресторане Санкт-Петербурга
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Девятиклассники и их родители отравились в одном из ресторанов на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге во время празднования выпускного, проверку по этому поводу начал Следственный комитет (СК). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Проверку также начала городская прокуратура. В заведении, по информации ведомства, отравились ученики гимназии № 92 Выборгского района. После посещения ресторана в больницу доставили троих школьников с признаками отравления, уточняют в СК.

Сейчас эксперты Роспотребнадзора берут в ресторане пробы продукции. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Выпускной проходил 24 июня. В этот день, как отмечает «Фонтанка» со ссылкой на родителей, в ресторане на набережной канала Грибоедова собралась параллель девятых классов (около 90 человек). После ужина у школьников, их родителей, а также у некоторых учителей появились признаки отравления. По данным издания, присутствовавшие на празднике ели рыбу, пили воду и морс.

Вечером 26 июня в городском комитете по здравоохранению уточнили изданию «Деловой Петербург», что в больнице остался только один пострадавший подросток, его состояние оценивается как средней тяжести.

В этот же день управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, до двух лет лишения свободы) после отравления 19 школьников.

Подростки в возрасте от 11 до 17 лет приехали из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу. Накануне их госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. Следствие полагает, что дети отравились в гостинице, где жили в период поездки.

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Теги
доследственная проверка прокурорская проверка Санкт-Петербург отравление выпускной
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