СК оценил ущерб бюджету Чукотки из-за премий экс-спикера думы самому себе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Захарова назвала Украину для Польши «антироссийским инструментарием» Политика, 05:05
Аналитики сообщили о сокращении числа вакансий с «удаленкой» в России Общество, 05:00
Посол заявил об отказе Дании сотрудничать с Россией по Nord Stream Политика, 04:53
ВОЗ заявила о гибели более чем 80 человек при столкновениях в Судане Политика, 04:05
В конгрессе сочли Байдена неудачником из-за «одолжения» снарядов у Сеула Политика, 03:56
СК оценил ущерб бюджету Чукотки из-за премий экс-спикера думы самому себе Общество, 03:40
NYT узнала о планах Google внедрить в поиск ИИ из-за Microsoft и ChatGPT Технологии и медиа, 03:06
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки Политика, 02:52
В Иране за сутки закрыли более 150 заведений из-за нарушений с хиджабами Общество, 02:42
Шмыгаль сообщил о планах Канады передать Украине российский Ан-124 Политика, 02:23
В Совфеде предложили включить бойцов СВО в категорию социально уязвимых Общество, 01:31
WSJ сообщила о ведении экс-офицером ВМС США канала Donbass Devushka Политика, 01:30
Как выглядит прогноз Минэкономразвития об экономике России. Инфографика Экономика, 01:00
Нетаньяху опроверг данные о поддержке «Моссадом» протестов в Израиле Политика, 00:59
Общество ,  
0 

СК оценил ущерб бюджету Чукотки из-за премий экс-спикера думы самому себе

СК завершил расследование о премиях на ₽16 млн экс-главы думы Чукотки Маслова самому себе

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, который выдал премий самому себе в размере 16,3 млн руб., передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ранее сообщалось, что сумма ущерба была меньше и составляла 8,9 млн руб.

Маслов был председателем думы Чукотского автономного округа шестого созыва с 2016 по 2021 год. В декабре 2021 года его задержали в аэропорту Анадыря, он собирался вылететь в Москву, а затем скрыться.

Следователи предъявили экс-спикеру чукотской думы обвинения по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), предельное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы обвиняемый единолично принимал «незаконные решения о поощрении и премировании самого себя» в размерах, значительно превышавших, установленные ему советом думы региона. «В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 16,3 млн руб., » — уточнили в СК.

Кроме премий, Маслов также установил ежемесячную доплату к своей страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, чем она ему полагалась.

В ходе расследования в том числе для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Следственный комитет Чукотка премии превышение должностных полномочий
Материалы по теме
СК заподозрил вице-губернатора НАО в двухмиллионной взятке
Политика
Врио замглавы Брянской области задержали по подозрению в получении взятки
Политика
ФСБ задержала генерала таможни по делу о взятках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter