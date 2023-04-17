СК оценил ущерб бюджету Чукотки из-за премий экс-спикера думы самому себе

СК завершил расследование о премиях на ₽16 млн экс-главы думы Чукотки Маслова самому себе

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, который выдал премий самому себе в размере 16,3 млн руб., передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ранее сообщалось, что сумма ущерба была меньше и составляла 8,9 млн руб.

Маслов был председателем думы Чукотского автономного округа шестого созыва с 2016 по 2021 год. В декабре 2021 года его задержали в аэропорту Анадыря, он собирался вылететь в Москву, а затем скрыться.

Следователи предъявили экс-спикеру чукотской думы обвинения по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), предельное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы обвиняемый единолично принимал «незаконные решения о поощрении и премировании самого себя» в размерах, значительно превышавших, установленные ему советом думы региона. «В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 16,3 млн руб., » — уточнили в СК.

Кроме премий, Маслов также установил ежемесячную доплату к своей страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, чем она ему полагалась.

В ходе расследования в том числе для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн руб.