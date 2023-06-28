Саратовский депутат на обсуждении проблем почтальонов напомнил о Байдене

Роман Чуйченко (Фото: romanchuichenko / VK)

Президент США Джо Байден может следить за деятельностью Саратовской областной думы, заявил депутат парламента региона Роман Чуйченко («Единая Россия»). Его слова приводит издание «Свободные новости».

Портал «СарИнформ» пишет, что высказывание Чуйченко прозвучало вслед за словами представителя местной администрации Веры Зайцевой.

«В 2024 году выборы президента. На какие средства будем вести разъяснительную работу? Мы создали волонтерский штаб по распространению газет. В каждый подъезд пошли волонтеры. Мы подключаем волонтеров партии, <...> административный ресурс подключаем», — говорила она.

После этого Чуйченко сказал: «На всякий случай: идет прямая трансляция [совещания]. Надо понимать, что на нас смотрит весь мир. Может, [президент США] Джозеф Байден подключился к нам. Поэтому надо фильтровать [информацию], которая ему будет интересна».

28 июня, как отмечают «Свободные новости», в парламенте обсуждалась проблема нехватки почтальонов в Саратовской области, а также их низкие зарплаты.